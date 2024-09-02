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    10:18, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Послание Президента народу Казахстана покажут в прямом эфире

    Телевещание телевидение
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента выступит с Посланием народу Казахстана, передает агентство Kazinform. 

    Прямая трансляция выступления Президента начнется в 11:00.

    Трансляцию можно увидеть: на сайте агентства Kazinform,  YouTube-канале Jibek Joly, cтранице Instagram Телерадиокомплекса Президента РК, на сайте телеканала Jibek Joly, на республиканских телеканалах.

    Текстовая трансляция Послания будет доступна в Telegram-канале Акорды.

    В мероприятии примут участие депутаты Сената и Мажилиса, руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, Комиссии по правам человека, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители общественности и трудовых коллективов.

    Послание Президента будет посвящено перспективам политического и социально-экономического развития Казахстана на предстоящий период.

    Теги:
    ТРК Президента Президент Казахстана СМИ JIBEK JOLY Послание Президента РК-2024 Прямой эфир
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Махаббат Сыздыкова
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