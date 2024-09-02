Послание Президента народу Казахстана покажут в прямом эфире

Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента выступит с Посланием народу Казахстана, передает агентство Kazinform.

Прямая трансляция выступления Президента начнется в 11:00.

Трансляцию можно увидеть: на сайте агентства Kazinform, YouTube-канале Jibek Joly, cтранице Instagram Телерадиокомплекса Президента РК, на сайте телеканала Jibek Joly, на республиканских телеканалах.

Текстовая трансляция Послания будет доступна в Telegram-канале Акорды.

В мероприятии примут участие депутаты Сената и Мажилиса, руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, Комиссии по правам человека, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители общественности и трудовых коллективов.

Послание Президента будет посвящено перспективам политического и социально-экономического развития Казахстана на предстоящий период.