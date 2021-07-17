Где смотреть трансляцию второго боя казахстанца Сергея Морозова в UFC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боец Сергей Морозов (16-5) утром в воскресенье, 18 июля, проведет свой второй поединок в UFC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Морозов выступит на турнире UFC on ESPN 26 в Лас-Вегасе (США), где сразится с немецким файтером Халидом Таха (13-3-1). Посмотреть прямую трансляцию этого боя можно будет на сервисе UFC Fight Pass. Ориентировочное время начала — в 06:30 по Нур-Султану. Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch: победа Таха — 1.69, победа Морозова — 2.25.

Для Сергея Морозова это будет второй бой в UFC. Казахстанец дебютировал в крупнейшем промоушне в январе, уступив сабмишном во втором раунде российскому бойцу Умару Нурмагомедову (13-0).



