Где смотреть трансляцию третьего боя Жалгаса Жумагулова в UFC

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Утром в воскресенье, 11 июля, казахстанский боец Жалгас Жумагулов (13-5) встретится в UFC с американцем Джеромом Риверой (10-5), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Посмотреть этот бой в прямом эфире можно будет на сервисе UFC Fight Pass. Трансляция начнется ориентировочно в 04:15 по времени Нур-Султана.

Для казахстанца это будет третий поединок в UFC: он дебютировал в промоушне год назад — проиграл решением судей бразильцу Раулиану Пайве (20-3); затем Жумагулов выступил в январе и также уступил решением — шведскому бойцу Амиру Альбази (14-1).



