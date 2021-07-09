РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:21, 09 Июль 2021 | GMT +6

    Где смотреть трансляцию третьего боя Жалгаса Жумагулова в UFC

    None
    None
    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Утром в воскресенье, 11 июля, казахстанский боец Жалгас Жумагулов (13-5) встретится в UFC с американцем Джеромом Риверой (10-5), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Посмотреть этот бой в прямом эфире можно будет на сервисе UFC Fight Pass. Трансляция начнется ориентировочно в 04:15 по времени Нур-Султана.

    Для казахстанца это будет третий поединок в UFC: он дебютировал в промоушне год назад — проиграл решением судей бразильцу Раулиану Пайве (20-3); затем Жумагулов выступил в январе и также уступил решением — шведскому бойцу Амиру Альбази (14-1).



    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:24
    Первые комплекты наград разыграют на Азиаде по гребле
    Сегодня, 08:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Сегодня, 07:40
    Уже без Головкина. Назван топ-10 лучших боксеров Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!