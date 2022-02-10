Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:42
-
-
-
-
-
вчера 22:04
-
Где смотреть трансляцию третьего боя казахстанского бойца Сергея Морозова в UFC
10 Февраля 2022 03:29
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Утром 13 февраля казахстанский боец Сергей Морозов (17-5) выступит на турнире UFC 271 в Хьюстоне (США), где сразится с бразильцем Дугласом Силвой де Андраде (27-4-1), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.
Новости по темеЧемпионат РгК «Запад» по рукопашному бою прошел в Атырау «Барыс» сыграет три матча с клубами КХЛ Елена Рыбакина начала новый турнир WTA уверенной победой
Прямую трансляцию боя Морозов — Силва де Андраде можно будет посмотреть на сервисе UFC Fight Pass. Этот поединок пройдет в ранних прелимах, которые начнутся в 05:00 по времени Нур-Султана.
Это будет третий бой Сергея Морозова в UFC. Казахстанец дебютировал в промоушне в январе 2021 года — в первом поединке он проиграл сабмишном во втором раунде россиянину Умару Нурмагомедову (13-0). В июле 2021 года Морозов победил единогласным решением судей бойца из Германии Халида Таха (13-4-1).
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
3 Порядок досрочного присвоения званий сотрудникам правоохранительных органов изменится в Казахстане
Оставить комментарий
Читайте также
- «Кайрат» проиграл первый матч 2022 года
- Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 10 февраля
- Итоги выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 9 февраля
- Турнир в память погибших при январских событиях прошёл в Алматы
- Шорт-трекист Адиль Галиахметов стал восьмым в финале Олимпиады
- Казахстанский шорт-трекист вышел в финал Олимпиады в Пекине
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн