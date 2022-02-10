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Где смотреть трансляцию третьего боя казахстанского бойца Сергея Морозова в UFC

10 Февраля 2022 03:29
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Где смотреть трансляцию третьего боя казахстанского бойца Сергея Морозова в UFC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Утром 13 февраля казахстанский боец Сергей Морозов (17-5) выступит на турнире UFC 271 в Хьюстоне (США), где сразится с бразильцем Дугласом Силвой де Андраде (27-4-1), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

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Прямую трансляцию боя Морозов — Силва де Андраде можно будет посмотреть на сервисе UFC Fight Pass. Этот поединок пройдет в ранних прелимах, которые начнутся в 05:00 по времени Нур-Султана.

Это будет третий бой Сергея Морозова в UFC. Казахстанец дебютировал в промоушне в январе 2021 года — в первом поединке он проиграл сабмишном во втором раунде россиянину Умару Нурмагомедову (13-0). В июле 2021 года Морозов победил единогласным решением судей бойца из Германии Халида Таха (13-4-1).

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#Спорт   #Бокс   #Боевые искусства  
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