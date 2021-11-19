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вчера 22:44
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вчера 22:03
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Где смотреть трансляцию титульного боя казахстанского нокаутера Жана Кособуцкого
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Непобежденный казахстанский боксер Жан Кособуцкий (16-0, 15 КО) проведет бой за вакантный титул чемпиона WBC International Silver, передает Sports.kz.
Нокаутер опубликовал сторис на своей странице Instagram, в котором указано, что прямая трансляция боя начнется на канале «Хабар» 21-го ноября в 00:00 по времени Нур-Султана.
Напомним, что Кособуцкий встретится на ринге с представителем Доминиканской Республики Алексисом Гарсией (11-0, 7 КО). Поединок состоится в немецком городе Гамбурге.
Свой последний бой казахстанский боксер провел против представителя Америки Джоуи Давейко (21-9-4, 12 КО). Кособуцкий одержал победу техническим нокаутом во втором раунде, тем самым защитив свой титул WBA International в супертяжелой категории.
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