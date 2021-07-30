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Где смотреть трансляцию старта Ольги Рыпаковой на Олимпиаде-2020

30 Июля 2021 12:05
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Где смотреть трансляцию старта Ольги Рыпаковой на Олимпиаде-2020

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Сегодня на Олимпийских играх-2020 в Токио пройдут квалификационные соревнования по тройному прыжку у женщин, где участие примут три представительницы Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Старт в состязании возьмут обладательница полного комплекта олимпийских наград Ольга Рыпакова, а также Ирина Эктова и Мария Овчинникова. Начало квалификации — в 16:05 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию покажет телеканал «Qazaqstan».

Напомним, что в настоящее время в активе сборной Казахстана имеются три бронзовых медали Игр в Токио. Их завоевали Елдос Сметов (дзюдо), а также тяжелоатлеты Зульфия Чиншанло и Игорь Сон.


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#Соотечественники   #Спорт   #Олимпиада   #Япония  
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