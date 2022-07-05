5 Июля 2022 06:30

Где смотреть трансляцию первого матча Лиги чемпионов «Тобол» -«Ференцварош»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 6 июля в Костанае состоится первый матч первого отборочного раунда Лиги Чемпионов между «Тоболом» (Казахстан) и «Ференцварошем» (Венгрия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Матч «Тобол» — «Ференцварош» начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

Ответная игра в Будапеште состоится 13 июля.

В случае выхода во второй отборочный раунд Лиги Чемпионов «Тобол» сыграет там с победителем противостояния «Слован» (Словакия) — «Динамо» Батуми (Грузия). Если же «Тобол» вылетит из первого раунда Лиги Чемпионов, то попадет во второй раунд Лиги Конференций, где встретится с проигравшим в паре «Шкупи» (Македония) / «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар).