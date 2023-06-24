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Где смотреть трансляцию матчей «Астаны», «Кайрата» и «Ордабасы» в КПЛ

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
24 Июня 2023, 09:02
Где смотреть трансляцию матчей «Астаны», «Кайрата» и «Ордабасы» в КПЛ Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня пройдут пять матчей 13 и 14 туров Казахстанской Премьер-Лиги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В 18:00 стартуют противостояния «Астана» — «Каспий» и «Кайрат» — «Кызылжар», 19:00 — «Атырау» — «Тобол», 20:00 — «Шахтёр» — «Жетысу», 21:00 — «Аксу» — «Ордабасы».

Встречи из Астаны и Караганды в прямом эфире покажет телеканал Qazsport, остальные можно будет посмотреть на ПФЛК-ТВ.

Матчи 13 и 14 туров Премьер-Лиги 24 июня:

18:00* «Кайрат» — «Кызылжар» (текстовая трансляция)

18:00 «Астана» — «Каспий» (текстовая трансляция)

19:00 «Атырау» — «Тобол» (текстовая трансляция)

20:00 «Шахтёр» — «Жетысу» (текстовая трансляция)

21:00 «Аксу» — «Ордабасы» (текстовая трансляция)

* Указано время Астаны.


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