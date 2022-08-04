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Где смотреть трансляцию матча «Зриньски» — «Тобол» в Лиге конференций
4 Августа 2022 10:09

Где смотреть трансляцию матча «Зриньски» — «Тобол» в Лиге конференций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ночь с 4 на 5 августа костанайский «Тобол» проведет первый матч против боснийского «Зриньски» в рамках третьего отборочного раунда Лиги Конференций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Матч «Зриньски» — «Тобол» пройдет в Мостаре (Босния и Герцеговина).

Прямая трансляция начнется в 01:00 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

Ранее сообщалось, что костанайский «Тобол» провел первый матч в Лиге чемпионов спустя одиннадцать лет. В первом отборочном раунде «Тобол» принимал венгерский «Ференцварош». Матч закончился безголевой ничьей — 0:0. Затем «Тобол» сыграл ответный матч первого отборочного раунда Лиги чемпионов против венгерского «Ференцвароша», проиграл и вылетел из Лиги чемпионов. В ответном матче второго отборочного раунда Лиги конференций обыграл на выезде гибралтарский «Линкольн Ред Импс».




Фото: sports.kz


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