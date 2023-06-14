Где смотреть трансляцию матча между Казахстаном и Сан-Марино на отборе Евро-2024

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ночь с 16 на 17 июня в Парме на стадионе «Эннио Тардини» пройдет матч отборочного турнира чемпионата Европы-2024, в котором сыграют сборные Казахстана и Сан-Марино, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча Сан-Марино — Казахстан начнется в 00:35 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

Сборная Казахстана начала отборочный цикл Евро-2024 с поражения от Словении (1:2), а затем сенсационно победила команду Дании (3:2). Что касается сборной Сан-Марино, то она уступила Северной Ирландии (0:2) и Словении (0:2). Если говорить об очных встречах сборных Казахстана и Сан-Марино, то они играли между собой в 2019 году: Казахстан одержал разгромную победу дома (4:0) и выиграл в гостях (3:1).