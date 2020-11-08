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Где смотреть трансляцию матча КХЛ «Северсталь» — «Барыс»

8 Ноября 2020 00:29
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Где смотреть трансляцию матча КХЛ «Северсталь» — «Барыс»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде сыграет с череповецкой «Северсталью», пишет МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Это противостояние пройдет завтра и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана, прямая трансляция - на телеканале «Qazsport».

Встреча состоится в Ледовом дворце Череповца вместимостью 6 064 зрителя.

Команды уже играли между собой в этом сезоне, тогда в Нур-Султане сильнее были гости со счетом 3:2.

Отметим, что «Барыс» на данный момент занимает десятое место Восточной конференции с 20 очками в активе, а «Северсталь» идет на четвертой позиции Запада с 25 баллами.

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