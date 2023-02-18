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    10:24, 18 Февраль 2023 | GMT +6

    Где смотреть трансляцию матча КХЛ «Куньлунь Ред Стар» — «Барыс»

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 18 февраля в Мытищах состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором пекинский «Куньлунь Ред Стар» сыграет с астанинским «Барысом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Прямая трансляция матча «Куньлунь Ред Стар» — «Барыс» начнется в 20:00 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

    После 64 сыгранных матчей «Барыс» имеет в активе 59 очков; у «Куньлунь Ред Стар» — 48 очков после 64 игр. В своем последнем матче «регулярки» «Барыс» дома проиграл минскому «Динамо» (2:5), а «Куньлунь Ред Стар» на выезде потерпел разгромное поражение от подольского «Витязя» (1:5).


    Фото: пресс-служба ХК «Барыс»




    Теги:
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