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Где смотреть трансляцию матча Черногория - Казахстан
8 Ноября 2020 08:34
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 11 ноября сборная Казахстана проведет в Подгорице товарищеский матч с командой Черногории. Эту игру в прямом эфире покажет телеканал «Qazsport», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Прямая трансляция начнется в 22:50 по времени Нур-Султана.
Свои последние матчи команды провели в Лиге наций в середине октября: сборная Казахстана в гостях проиграла Беларуси — 0:2, а Черногория дома неожиданно уступила Люксембургу. Добавим, что сборные Казахстана и Черногории уже встречались между собой трижды, и во всех трех матчах казахстанцы разгромно проиграли — 0:3 (2008 год, товарищеский матч), 0:3 и 0:5 (2016 и 2017 год, отбор на чемпионат мира).
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