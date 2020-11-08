Где смотреть трансляцию матча Черногория - Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 11 ноября сборная Казахстана проведет в Подгорице товарищеский матч с командой Черногории. Эту игру в прямом эфире покажет телеканал «Qazsport», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция начнется в 22:50 по времени Нур-Султана.

Свои последние матчи команды провели в Лиге наций в середине октября: сборная Казахстана в гостях проиграла Беларуси — 0:2, а Черногория дома неожиданно уступила Люксембургу. Добавим, что сборные Казахстана и Черногории уже встречались между собой трижды, и во всех трех матчах казахстанцы разгромно проиграли — 0:3 (2008 год, товарищеский матч), 0:3 и 0:5 (2016 и 2017 год, отбор на чемпионат мира).