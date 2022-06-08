Где смотреть трансляцию матча Беларусь — Казахстан в Лиге наций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ночь с 10 на 11 июня в Нови-Саде (Сербия) состоится матч Лиги наций, в котором сборная Казахстана сыграет с командой Беларуси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Матч Беларусь — Казахстан начнется в 00:45 по времени Нур-Султана. Трансляцию этой игры в прямом эфире покажет телеканал «Qazsport».

Сборная Казахстана в новом сезоне Лиги наций выступает в третьей группе дивизиона С. В первом матче казахстанские футболисты дома обыграли сборную Азербайджана (2:0), а во второй игре в гостях сенсационно победили Словакию (1:0). Что касается выступлений сборной Беларуси в новом сезоне, то в стартовом матче Лиги наций она проиграла Словакии (0:1), а во втором туре сыграла вничью с Азербайджаном (0:0).



