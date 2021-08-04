Где смотреть трансляцию боя Камшыбека Кункабаева за выход в финал Олимпиады

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Сегодня казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев, выступающий в весовой категории свыше 91 килограмма, проведет полуфинальный бой на Олимпийских играх в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.



Напомним, по ходу олимпийского турнира Камшыбек Кункабаев победил египетского боксера Резка Мостафу Хафеза (5:0) и россиянина Ивана Верясова (4:1). Ричард Торрес победил алжирца Шуаиба Булудинаца (5:0) и кубинца Дайньера Перо (4:1). Его соперником будет американский супертяж Ричард Торрес. Прямая трансляция боя начнется в 12:18 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале «Хабар» Напомним, по ходу олимпийского турнира Камшыбек Кункабаев победил египетского боксера Резка Мостафу Хафеза (5:0) и россиянина Ивана Верясова (4:1). Ричард Торрес победил алжирца Шуаиба Булудинаца (5:0) и кубинца Дайньера Перо (4:1).