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Где смотреть трансляцию боя Камшыбека Кункабаева за выход в финал Олимпиады

4 Августа 2021, 07:30
Где смотреть трансляцию боя Камшыбека Кункабаева за выход в финал Олимпиады

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Сегодня казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев, выступающий в весовой категории свыше 91 килограмма, проведет полуфинальный бой на Олимпийских играх в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Его соперником будет американский супертяж Ричард Торрес. Прямая трансляция боя начнется в 12:18 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале «Хабар» .
Напомним, по ходу олимпийского турнира Камшыбек Кункабаев победил египетского боксера Резка Мостафу Хафеза (5:0) и россиянина Ивана Верясова (4:1). Ричард Торрес победил алжирца Шуаиба Булудинаца (5:0) и кубинца Дайньера Перо (4:1).
Во втором полуфинале узбек Баходир Джалолов сразится с британцем Фрейзером Кларком — этот бой прямо перед поединком Кункабаева и Торреса.




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