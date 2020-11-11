Где смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Черногория — Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 11 ноября в Подгорице состоится товарищеский матч, в котором сыграют сборные Черногории и Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция на телеканале «Qazsport» начнется в 23:00 по времени Нур-Султана.

Свои предыдущие матчи сборные Черногории и Казахстана провели в октябре — в Лиге наций.

Черногория со счетом 2:0 обыграла Азербайджан — отличились Стеван Йоветич (9-я минута) и Игор Иванович (71-я), а потом неожиданно проиграли дома Люксембургу — 1:2 (у хозяев на 34-й минуте забил Игор Иванович, а гостям победу принесли голы Эдвина Муратовича на 42-й и Данела Синани на 86-й минутах).

Казахстан сыграл вничью с Албанией — 0:0, а затем на выезде уступил Беларуси — 0:2 (голы забили Евгений Яблонский, 36-я минута) и Роман Юзепчук, 93-я).



