Где смотреть прямую трансляцию матча КХЛ «Барыс» — «Трактор»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» дома примет челябинский «Трактор», пишет МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Это противостояние пройдет сегодня и начнется в 19:30 по времени Нур-Султана, прямая трансляция на телеканале «Qazsport».

Встреча состоится на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане без зрителей.

Команды уже играли в нынешнем сезоне, тогда в Челябинске сильнее оказались казахстанцы.

Отметим, что «Барыс» на данный момент расположился на восьмой строчке Восточной конференции лиги с 57 очками в активе, а «Трактор» с таким же показателем идет на шестой.