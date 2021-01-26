РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:29, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Где смотреть прямую трансляцию матча КХЛ «Барыс» — «Трактор»

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» дома примет челябинский «Трактор», пишет МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Это противостояние пройдет сегодня и начнется в 19:30 по времени Нур-Султана, прямая трансляция на телеканале «Qazsport».

    Встреча состоится на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане без зрителей.

    Команды уже играли в нынешнем сезоне, тогда в Челябинске сильнее оказались казахстанцы.

    Отметим, что «Барыс» на данный момент расположился на восьмой строчке Восточной конференции лиги с 57 очками в активе, а «Трактор» с таким же показателем идет на шестой.


    Теги:
    Спорт Астана Россия
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:42
    104-летняя жительница Чикаго прыгнула с парашютом с высоты 4100 метров
    Сегодня, 15:33
    Тысячелетние артефакты эпохи викингов найдены во дворе дома в Норвегии
    Сегодня, 15:18
    Как теперь выглядит ранее сгоревшее здание акимата Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!