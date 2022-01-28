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Где смотреть прямую трансляцию матча Казахстан - Италия на Евро-2022 по футзалу

28 Января 2022 09:25
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Где смотреть прямую трансляцию матча Казахстан - Италия на Евро-2022 по футзалу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28 января в Гронингене (Нидерланды) состоится заключительный матч группового этапа чемпионата Европы-2022 по футзалу, в котором встретятся сборные Казахстана и Италии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Прямая трансляция матча Казахстан - Италия начнется в 22:30 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

Перед последним матчем в группе сборная Казахстана с четырьмя очками идет на первом месте в турнирной таблице: сначала она сыграла вничью со Словенией (4:4), а затем разгромила сборную Финляндии (6:2). Сборная Италии набрала два очка в двух матчах и занимает третье место: итальянцы разошлись миром с Финляндией (3:3) и Словенией (2:2). Положение команд в группе В после двух туров: Казахстан - 4 очка, Словения - 2, Италия - 2, Финляндия - 1.

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