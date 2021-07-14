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    09:50, 14 Июль 2021 | GMT +6

    Где смотреть прямую трансляцию матча «Кайрат» — «Маккаби» в Лиге Чемпионов

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 14 июля в Алматы «Кайрат» проведет ответный матч первого отборочного раунда Лиги Чемпионов с израильским «Маккаби» из Хайфы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Прямая трансляция матча «Кайрат» — «Маккаби» в Казахстане будет организована телеканалом «Qazsport». Начало в 20:00 по времени Нур-Султана.

    Первый матч команд, который состоялся неделю назад в Хайфе, закончился со счетом 1:1. На 45-й минуте Омер Ацили вывел «Маккаби» вперед, однако «Кайрат» во втором тайме смог отыграться — на 76-й минуте отличился Нуралы Алип.

    Напомним, что в соответствии с изменениями в регламенте УЕФА, с сезона-2021/22 в еврокубках больше не действует правило выездного гола.


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