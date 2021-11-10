Где смотреть прямую трансляцию матча Франция - Казахстан в отборе на ЧМ-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ночь с 13 на 14 ноября в Париже состоится матч сборных Франции и Казахстана в отборочном турнире чемпионата мира-2022. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча Франция — Казахстан будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport». Начало в 01:45 по времени Нур-Султана.

Напомним, первый матч сборных Казахстана и Франции состоялся в марте в Нур-Султане — тогда французы одержали выездную победу со счетом 2:0. После шести сыгранных матчей сборная Франции идет на первом месте в группе — у нее 12 очков, а Казахстан на последнем, пятом, — у него 3 очка после семи матчей.









