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Где смотреть прямую трансляцию матча Франция - Казахстан в отборе на ЧМ-2022

10 Ноября 2021 02:24
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Где смотреть прямую трансляцию матча Франция - Казахстан в отборе на ЧМ-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ночь с 13 на 14 ноября в Париже состоится матч сборных Франции и Казахстана в отборочном турнире чемпионата мира-2022. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Прямая трансляция матча Франция — Казахстан будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport». Начало в 01:45 по времени Нур-Султана.

Напомним, первый матч сборных Казахстана и Франции состоялся в марте в Нур-Султане — тогда французы одержали выездную победу со счетом 2:0. После шести сыгранных матчей сборная Франции идет на первом месте в группе — у нее 12 очков, а Казахстан на последнем, пятом, — у него 3 очка после семи матчей.




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#Спорт   #Футбол  
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