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Где смотреть прямую трансляцию домашних матчей сборной Казахстана в отборе Евро-2024 по футболу

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
3 Сентября 2023, 10:51
Где смотреть прямую трансляцию домашних матчей сборной Казахстана в отборе Евро-2024 по футболу Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские болельщики смогут в прямом эфире увидеть предстоящие матчи национальной сборной в отборочном турнире чемпионата Европы-2024 по футболу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

7 сентября сборная Казахстана сыграет в Астане с Финляндией. Матч начнется в 20:00 по астанинскому времени и будет показан в прямом эфире телеканалом «Qazsport» .

10 сентября Казахстан проведет еще один домашний матч — против команды Северной Ирландии. Прямую трансляцию этой игры также организует телеканал «Qazsport».


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