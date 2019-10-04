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вчера 22:17
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вчера 17:13
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Где смотреть прямую трансляцию боя Головкин — Деревянченко
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Утром 6 октября казахстанский боксер Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) проведет бой за вакантные пояса чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO с украинцем Сергеем Деревянченко (13-1, 10 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В Казахстане этот бой в прямом эфире покажут сразу два телеканала — «Qazaqstan» и «Qazsport». Начало в 09:00 по времени Нур-Султана.
Также в андеркарде выступит еще один казахстанский боксер — Али Ахмедов (15-0, 11 КО). Он проведет защиту пояса WBC International в суперсреднем весе против американца Эндрю Эрнандеса (20-7-2, 9 КО). Бой Ахмедова казахстанские любители бокса также смогут увидеть в прямом эфире на телеканалах «Qazaqstan» и «Qazsport». Прямая трансляция начнется в 05:00.
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