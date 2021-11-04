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Где смотреть полуфинальные бои ЧМ по боксу с участием казахстанцев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 4 ноября на чемпионате мира по боксу в Белграде пройдут полуфинальные бои, в которых выступят пять боксеров из Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В дневной сессии Темиртас Жусупов (48 кг) сразится с белорусом Евгением Кармильчиком, Махмуд Сабырхан (54 кг) встретится с индийцем Акашем Кумаром, а соперником Аблайхана Жусупова (67 кг) будет японец Севонрец Окадзава. Прямая трансляция на телеканале «Qazsport» начнется в 18:00 по времени Нур-Султана.
В вечерней сессии выступят два казахстанских боксера: Сакен Бибосынов (51 кг) встретится с таиландцем Танаратом Саенгфетом, а Серик Темиржанов выйдет на ринг против кубинца Освеля Кабальеро Гарсии. Прямая трансляция на телеканале «Qazsport» начнется в 23:00 по времени Нур-Султана.
Напомним, изначально сборную Казахстана на ЧМ-2021 представляли тринадцать боксеров, однако по ходу турнира восемь из них вылетели.
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