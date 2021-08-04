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Где смотреть матчи «Кайрата», «Тобола» и «Шахтера» в еврокубках

4 Августа 2021 23:00
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Где смотреть матчи «Кайрата», «Тобола» и «Шахтера» в еврокубках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телеканал «Qazsport» покажет матчи «Кайрата», «Тобола» и «Шахтера» в еврокубках завтра, 5 августа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кazfootball.kz.

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Первым в расписании идет домашняя игра «Кайрата» с армянским «Алашкертом» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Начало – в 20:00 по местному времени.

Затем, в 22:00, в прямом эфире будет показан матч Лиги Конференций между «Тоболом» и словацкой «Жилиной», который пройдет на «Астана-Арене».

И третьим матчем в расписании будет игра украинского «Колоса» с карагандинским «Шахтером», которая начнется в 23:55 по времени Нур-Султана.


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#Спорт   #Футбол  
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