Где смотреть матчи «Кайрата», «Тобола» и «Шахтера» в еврокубках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телеканал «Qazsport» покажет матчи «Кайрата», «Тобола» и «Шахтера» в еврокубках завтра, 5 августа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кazfootball.kz.

Первым в расписании идет домашняя игра «Кайрата» с армянским «Алашкертом» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Начало – в 20:00 по местному времени.

Затем, в 22:00, в прямом эфире будет показан матч Лиги Конференций между «Тоболом» и словацкой «Жилиной», который пройдет на «Астана-Арене».

И третьим матчем в расписании будет игра украинского «Колоса» с карагандинским «Шахтером», которая начнется в 23:55 по времени Нур-Султана.