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Где смотреть матч сборной Казахстана против Германии за выживание в элите МЧМ-2020 по хоккею
4 Января 2020 12:39
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче утешительного раунда молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Казахстана сыграет с командой Германии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Новости по теме«Барыс» объявил состав на выездную серию КХЛ Назван самый победоносный хоккеист «Барыса» в этом сезоне КХЛ «Молодежка» Казахстана по хоккею проиграла в первой игре дополнительного раунда ЧМ
Второе противостояние пройдет сегодня и начнется в 16:00 по времени Нур-Султана, прямая трансляция на телеканале Qazsport.
Встреча состоится на стадионе «Остравар-Арена» в Остраве, вмещающем 10 004 зрителя.
Отметим, что первая игра команд завершилась победой немцев со счетом 4:0, если сегодня они снова выиграют, то Казахстан покинет ТОП-дивизион.
Ключевые слова: Спорт,
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