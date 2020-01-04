Где смотреть матч сборной Казахстана против Германии за выживание в элите МЧМ-2020 по хоккею

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче утешительного раунда молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Казахстана сыграет с командой Германии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Второе противостояние пройдет сегодня и начнется в 16:00 по времени Нур-Султана, прямая трансляция на телеканале Qazsport.

Встреча состоится на стадионе «Остравар-Арена» в Остраве, вмещающем 10 004 зрителя.

Отметим, что первая игра команд завершилась победой немцев со счетом 4:0, если сегодня они снова выиграют, то Казахстан покинет ТОП-дивизион.