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Где смотреть матч Лиги конференций «Кайрат» - «Базель»

25 Ноября 2021 09:05
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Где смотреть матч Лиги конференций «Кайрат» - «Базель»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 25 ноября, в Алматы состоится матч пятого тура группового этапа Лиги конференций, в котором «Кайрат» примет швейцарский «Базель», МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Прямая трансляция матча «Кайрат» — «Базель» начнется в 21:20 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazaqstan».

После четырех туров турнирное положение команд в группе Н выглядит так: «Карабах» — 10 очков, «Базель» — 8, «Омония» — 2, «Кайрат» — 1. В прошлом туре Лиги Конференций «Кайрат» дома проиграл «Карабаху» (1:2), а «Базель» в гостях сыграл вничью с «Омонией» (1:1). Что касается первого матча «Кайрата» и «Базеля» в группе, то он состоялся в сентябре в Швейцарии и выдался сверхрезультативным: «Базель» одержал победу со счетом 4:2.



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#Алматы   #Спорт   #Футбол  
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