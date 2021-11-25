Где смотреть матч Лиги конференций «Кайрат» - «Базель»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 25 ноября, в Алматы состоится матч пятого тура группового этапа Лиги конференций, в котором «Кайрат» примет швейцарский «Базель», МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча «Кайрат» — «Базель» начнется в 21:20 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazaqstan».

После четырех туров турнирное положение команд в группе Н выглядит так: «Карабах» — 10 очков, «Базель» — 8, «Омония» — 2, «Кайрат» — 1. В прошлом туре Лиги Конференций «Кайрат» дома проиграл «Карабаху» (1:2), а «Базель» в гостях сыграл вничью с «Омонией» (1:1). Что касается первого матча «Кайрата» и «Базеля» в группе, то он состоялся в сентябре в Швейцарии и выдался сверхрезультативным: «Базель» одержал победу со счетом 4:2.



