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Где смотреть матч «Кишварда» - «Кайрат» в Лиге конференций
28 Июля 2022 19:14

Где смотреть матч «Кишварда» - «Кайрат» в Лиге конференций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоится ответный матч второго отборочного раунда Лиги конференций, в котором алматинский «Кайрат» в гостях сыграет с венгерской «Кишвардой». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча «Кишварда» — «Кайрат» начнется в 22:00 по времени Нур-Султана. Первый тайм можно будет посмотреть на сайте телеканала «Qazsport», второй тайм — на самом канале.

Первый матч команд прошел в Алматы и закончился поражением «Кайрата» со счетом 0:1. После этого алматинский клуб сыграл в Кубке Казахстана и дома победил «Аксу» (3:2). Что касается «Кишварды», то венгры после победы над «Кайратом» матчей не проводили - сезон у них пока не начался.

Победитель этого противостояния в третьем отборочном раунде Лиги конференций встретится с победителем пары «Молде» (Норвегия) - «Эльфсборг» (Швеция).


Фото: fckairat.com


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