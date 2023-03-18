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    08:43, 18 Март 2023 | GMT +6

    Где смотреть матч Казахстан - Словения в отборе на чемпионат Европы-2024

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 23 марта в Астане пройдет матч отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года, в котором сборная Казахстана примет команду Словении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Прямая трансляция матча Казахстан - Словения начнется в 20:50 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

    Ранее сборные Казахстана и Словении между собой не встречались. Что касается их последних матчей, то сборная Казахстана в ноябре проиграла в товарищеском матче команде ОАЭ -1:2, а Словения одержала победу над Черногорией - 1:0.

    Сборная Казахстана потерпела три поражения подряд (в двух товарищеских матчах и одном официальном), а сборная Словении не проигрывает на протяжении шести матчей (три победы и три ничьи).

    Помимо Словении, соперниками сборной Казахстана по группе Н являются Дания, Финляндия, Северная Ирландия и Сан-Марино.

    Ранее сборная Казахстана объявила состав на матчи отбора ЧЕ-2024 против Словении и Дании.

    Фото: пресс-службы КФФ


    Теги:
    Сборная Казахстана Спорт Футбол
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