Где смотреть матч Казахстан - Словения в отборе на чемпионат Европы-2024

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 23 марта в Астане пройдет матч отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года, в котором сборная Казахстана примет команду Словении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Прямая трансляция матча Казахстан - Словения начнется в 20:50 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

Ранее сборные Казахстана и Словении между собой не встречались. Что касается их последних матчей, то сборная Казахстана в ноябре проиграла в товарищеском матче команде ОАЭ -1:2, а Словения одержала победу над Черногорией - 1:0.

Сборная Казахстана потерпела три поражения подряд (в двух товарищеских матчах и одном официальном), а сборная Словении не проигрывает на протяжении шести матчей (три победы и три ничьи).

Помимо Словении, соперниками сборной Казахстана по группе Н являются Дания, Финляндия, Северная Ирландия и Сан-Марино.

Ранее сборная Казахстана объявила состав на матчи отбора ЧЕ-2024 против Словении и Дании.

Фото: пресс-службы КФФ