Где смотреть матч «Барселона» — «Кайрат» за выход в финал Лиги Чемпионов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОР М - Сегодня в футзальной Лиге Чемпионов состоится полуфинальный матч, в котором встретятся алматинский «Кайрат» и испанская «Барселона», сообщает Sports.kz.

В Казахстане этот матч в прямом эфире покажет телеканал «Qazsport». Начало в 23:50 по времени Нур-Султана.

Во втором полуфинале встретятся испанский «Интер» и португальский «Спортинг».

Напомним, «Кайрат» попал в полуфинал, обыграв в 1/4 финала в дополнительное время португальскую «Бенфику» со счетом 6:2. При этом во втором тайме был удален вратарь «Кайрата» Игита — его место в воротах занял 19-летний Нарун Сериков, который сделал несколько впечатляющих сейвов и помог своей команде победить. «Барселона» же на предыдущей стадии турнира победила словенский «Добовец» — 2:0.