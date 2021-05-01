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    10:12, 01 Май 2021 | GMT +6

    Где смотреть матч «Барселона» — «Кайрат» за выход в финал Лиги Чемпионов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОР М - Сегодня в футзальной Лиге Чемпионов состоится полуфинальный матч, в котором встретятся алматинский «Кайрат» и испанская «Барселона», сообщает Sports.kz.

    В Казахстане этот матч в прямом эфире покажет телеканал «Qazsport». Начало в 23:50 по времени Нур-Султана.

    Во втором полуфинале встретятся испанский «Интер» и португальский «Спортинг».
    Напомним, «Кайрат» попал в полуфинал, обыграв в 1/4 финала в дополнительное время португальскую «Бенфику» со счетом 6:2. При этом во втором тайме был удален вратарь «Кайрата» Игита — его место в воротах занял 19-летний Нарун Сериков, который сделал несколько впечатляющих сейвов и помог своей команде победить. «Барселона» же на предыдущей стадии турнира победила словенский «Добовец» — 2:0.


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