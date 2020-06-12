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Где смотреть дебютный бой первой казахстанки в истории UFC

12 Июня 2020 21:38
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Где смотреть дебютный бой первой казахстанки в истории UFC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Утром в воскресенье, 14 июня, казахстанская девушка-боец Мария Агапова (8-1) сразится с американской Ханной Сайферс (10-5) на турнире UFC on ESPN 10 в Лас-Вегасе, сообщает Sports.kz.

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Предварительные бои этого турнира начнутся в 04:00 по времени Нур-Султана, главный кард — в 07:00. Посмотреть прямую трансляцию боя Агапова — Сайферс можно будет здесь .

Изначально соперницей Марии Агаповой, для которой это будет дебютный бой в UFC, должна была стать Мелисса Гатто (6-0-2), однако она не смогла попасть в США из-за закрытия границ для граждан Бразилии в связи с пандемией коронавируса.


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