Где смотреть церемонию открытия чемпионата мира по футболу в Катаре

18 Ноября 2022, 08:44

18 Ноября 2022, 08:44

Где смотреть церемонию открытия чемпионата мира по футболу в Катаре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В воскресенье, 20 ноября, состоится торжественная церемония открытия чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В Казахстане церемонию открытия можно будет посмотреть в прямом эфире на двух телеканалах — «Qazaqstan» и «Qazsport». Начало — в 20:45 по астанинскому времени.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.