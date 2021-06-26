Где смотреть бой Жанибек Алимханулы — Роб Брант

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Утром в воскресенье, 27 июня, в Лас-Вегасе (США, штат Невада) состоится бой казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (9-0, 5 КО) и американца Роба Бранта (26-2, 18 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция боя Алимханулы — Брант будет доступна для просмотра в Казахстане на телеканале «Хабар». Она начнется в 08:00 по времени Нур-Султана. Коэффициенты букмекерской конторы 1XBET на этот бой таковы: победа Алимханулы — 1.34, победа Бранта — 3.7, ничья — 22.

В последний раз Жанибек Алимханулы выходил на ринг в октябре прошлого года — во втором раунде он нокаутировал аргентинского боксера Гонсало Корию (16-4, 6 КО). Роб Брант провел свой последний поединок в августе 2020-го — в пятом раунде он удосрочил украинца Виталия Копыленко (28-3, 16 КО).

Добавим, что главным событием предстоящего вечера бокса станет бой украинского боксера Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) с японцем Масаёси Накатани (19-1, 13 КО).