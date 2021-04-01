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    18:41, 31 Март 2021 | GMT +6

    Где сейчас производится казахстанская вакцина

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Где сейчас производится казахстанская вакцина QazCovid-in, рассказала генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК Кунсулу Закарья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вакцина QazCovid-in в настоящее время производится в Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности. На том оборудовании, которое нам закупило Министерство образования и науки», - сказала Кунсулу Закарья, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

    Она также сообщила об объемах производства.

    «По объему производства у нас заключен договор с СК «Фармация», он начинается от 50 тысяч с поэтапным повышением до 500 тысяч доз в месяц. Первые 50 тысяч доз выпустят в конце апреля», - отметила Кунсулу Закарья.

    Ранее она сообщила , что первая партия казахстанской вакцины уже готова, но находится на биологическом контроле



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК QazVaс Вакцинация QazCovid-in
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