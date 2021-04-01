НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Где сейчас производится казахстанская вакцина QazCovid-in, рассказала генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК Кунсулу Закарья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вакцина QazCovid-in в настоящее время производится в Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности. На том оборудовании, которое нам закупило Министерство образования и науки», - сказала Кунсулу Закарья, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Она также сообщила об объемах производства.

«По объему производства у нас заключен договор с СК «Фармация», он начинается от 50 тысяч с поэтапным повышением до 500 тысяч доз в месяц. Первые 50 тысяч доз выпустят в конце апреля», - отметила Кунсулу Закарья.

Ранее она сообщила , что первая партия казахстанской вакцины уже готова, но находится на биологическом контроле



