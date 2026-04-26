Где рождается вода для Астаны: история уникального канала имени Сатпаева

Павлодарская область является одним из регионов страны, наиболее обеспеченных водными ресурсами. Однако в условиях глобального изменения климата и зависимости от трансграничных рек вопросы экономного использования водных ресурсов и модернизации инфраструктуры не должны выпадать из повестки дня.

Главной водной артерией региона является река Иртыш. Согласно данным РГП «Казгидромет», объем водного бассейна составляет 36,4 квадратных километра. Площадь водосборного бассейна реки достигает 260 тысяч квадратных километров, при этом средняя ширина русла составляет 500-600 метров, а в отдельных местах река разливается до 3,5 километра. Это самый высокий показатель по стране. По территории всего региона Иртыш протекает на протяжении 720 километров и является основным источником как питьевой, так и технической воды.

— По данным за 2025 год, среднегодовой расход воды в районе гидропоста Семиярск, что в 200 километрах от областного центра, составляет 938 кубических метров в секунду, а в районе «Прииртышское» — объем стока достигает 29,2 кубических метра в секунду. Эти показатели демонстрируют особый потенциал реки в регионе, — сообщили корреспонденту Kazinform в областном филиале РГП «Казгидромет».

Особняком стоят уникальные особенности канала имени Сатпаева, позволяющие эффективно использовать потенциал Иртыша и обеспечивающие водоснабжение сразу нескольких областей страны, включая Астану. Канал был построен в 1970-х годах по инициативе академика Шафика Чокина и был направлен на обеспечение водой промышленных районов и сельского хозяйства Центрального Казахстана.

Головной водозабор канала расположен на левом берегу реки Иртыш в русле реки Белая, в девяти километрах от места ее впадения в основное русло Иртыша. В состав головных водозаборных сооружений входят плотина на реке Белая, водосброс № 106 и насосная станция № 1. Также к этим сооружениям относится очищенный и углубленный участок реки Белая и канал до насосной станции № 1.

Общая протяженность канала составляет 458 километров, он завершается на насосной станции подъема воды № 1 в городе Караганда. Пропускная способность канала в начальной части составляет 76 кубических метров воды в секунду, а на конечных участках показатель снижается до 13 метров в секунду. Из общей протяженности канала 272 километра проходят по территории Павлодарской области, остальная часть — по Карагандинской области.

— С 2001 года вода из канала подается в реку Есиль, а затем в Астанинское водохранилище для водоснабжения столицы. Вода, забираемая из реки Иртыш, по пути поднимается на высоту до 418 метров с помощью 22 насосных станций. После этого под действием силы тяжести она самотеком поступает в Караганду и другие населенные пункты. Следует отметить, что подобное уникальное гидротехническое сооружение не имеет аналогов в мире, — сообщил руководитель управления госучета и кадастра водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Ерлан Жумабаев.

По данным Министерства водных ресурсов и ирригации, в настоящее время на территории области насчитывается 329 озер. Однако, поскольку основным источником водоснабжения остается река Иртыш, вопросы ее охраны и поддержания стабильного уровня русла становятся все более актуальными. В последние годы рост водопотребления в промышленности и сельском хозяйстве усилил нагрузку на водные ресурсы региона. Кроме того, сезонные колебания уровня воды, а также увеличение водопользования в соседних государствах также создают определенные риски.

— В целом Павлодарская область относится к числу территорий, достаточно обеспеченных водными ресурсами, однако зависимость от основного источника — реки Иртыш — вызывает определенные опасения. В засушливые годы или при изменении трансграничного стока в отдельных отраслях периодически наблюдается дефицит воды. В этой связи повышение эффективности использования, учета и управления водными ресурсами остается важным направлением. Государством ведутся комплексные работы по снижению дефицита воды, в том числе с учетом потенциала реки Иртыш. В рамках плана на 2024–2028 годы предусмотрено строительство новых водохранилищ и восстановление гидротехнических сооружений, — добавил представитель комитета.

В рамках комплексного плана предусмотрена разработка технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации по строительству водохранилищ в районе села Жумыскер Майского района, а также проведение работ по восстановлению и модернизации отдельных объектов канала имени Каныша Сатпаева. Данные проекты должны быть завершены до конца 2008 года.

По данным предприятия «Казводхоз», в настоящее время ведутся конкретные мероприятия, направленные на стабилизацию технического состояния плотины № 87 и водного узла № 4 канала. Осуществляется постоянный мониторинг плотины, непрерывно контролируются уровень воды и состояние сооружений. В последние годы проведены работы по укреплению плотины: закреплены откосы и уложены защитные слои. Полная реконструкция объекта запланирована на последующий период.

Второе направление — широкое внедрение водосберегающих технологий, порученное Главой государства. По итогам прошлого года в Павлодарской области площадь земель, на которых внедрены водосберегающие технологии, составила 84,6 тысячи гектаров. Реализуемые меры направлены на эффективное управление водными ресурсами региона, модернизацию инфраструктуры и снижение рисков дефицита воды.

По словам Ерлана Жумабаева, для результативной реализации масштабных проектов в водной отрасли необходимо уделять особое внимание системе подготовки кадров. С этой целью ведется комплексная и системная работа по развитию кадрового потенциала в отрасли. Данная работа направлена на подготовку специалистов водного хозяйства, повышение квалификации действующих работников, развитие практико-ориентированных форм обучения, а также расширение международного сотрудничества, включая подготовку специалистов в сфере водной дипломатии.

— В последние годы наблюдается рост интереса к специальностям, связанным с водной отраслью. Увеличилось количество высших учебных заведений и колледжей, готовящих кадры в этой сфере. Министерство заключило меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве с 13 высшими учебными заведениями. В образовательный процесс внедряются дуальные, модульные и дистанционные форматы обучения, а также обеспечивается прохождение студентами учебной и производственной практики на водохозяйственных предприятиях. Только в прошлом году более 1700 работников водной отрасли повысили квалификацию как в стране, так и за рубежом — в Китайской Народной Республике, Нидерландах, США, Российской Федерации, Турции, Узбекистане и других странах, — отметил представитель комитета.

Согласно официальным данным, потребители получают до 500 миллионов кубических метров воды в год из канала имени Сатпаева. В этой связи необходимо учитывать, что канал имеет стратегическое значение не только для Павлодарского региона, но и для ряда других областей страны, и любые сбои в его работе могут затронуть крупные отечественные промышленные предприятия и миллионы жителей крупных городов.

Сегодня канал является единственным источником водоснабжения, обеспечивающим Павлодарскую, Карагандинскую области, а также область Улытау и Астану. Кроме того, от него зависят Темиртауский металлургический комбинат, две Экибастузские ГРЭС, а также множество заводов. Также следует учитывать, что из канала ежегодно подается вода в озеро Коргалжын Акмолинской области и в Шидерты Павлодарской области для поддержания озерных систем и орошаемых земель.

Таким образом, нагрузка на реку Иртыш в будущем, скорее всего, будет только возрастать. Поэтому уважение к Иртышу должно измеряться не словами, а конкретными делами.

