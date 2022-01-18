Где работают бесплатные горки в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Зимние горки в Павлодаре работают бесплатно на лыжных базах «Зеленая роща» и «Ертіс». В следующем году городской акимат планирует вновь начать устанавливать зимние горки за счет бюджета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

У павлодарцев будет альтернатива выбора мест для активного зимнего отдыха.

«В последние дни от павлодарцев поступает много обращений по поводу работы зимних горок, а именно отсутствие возможности бесплатно кататься там на своих тюбингах, – подчеркнули в горакимате. – Зимние горки в парках и скверах областного центра, а также в Усольском и Восточном микрорайонах установлены частными предпринимателями, которые обеспечивают их надлежащее состояние и организовывают там пункты проката тюбингов».

В прошлом году горки за счет госбюджета не строились, так как ранее горожане возмущались выделением бюджетных средств на эти цели, и чиновники получили много нареканий.

Отдел ЖКХ смог договориться с предпринимателями, построившими зимние горки, и подписать меморандум. Теперь в будние дни можно кататься на своих тюбингах бесплатно, в выходные и праздничные дни цена за катание на своих тюбингах составит 500 тенге без ограничения по времени.

Зимние горки работают бесплатно на лыжных базах «Зеленая роща» и «Ертіс».

Напомним, для зимнего отдыха горожан также установлены 24 хоккейных катка, на прокат коньки можно взять на лыжной базе «Ертіс», крытом хоккейном корте в Восточном мкр. по ул. Малайсары батыра, 39, в Городском парке культуры и отдыха и в парке Гагарина.

Стоимость проката коньков: 700 тенге – для взрослых, 500 тенге – для детей.