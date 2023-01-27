Где пройти техосмотр владельцам авто с иностранными номерами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 27 января оператором единой информационной системы обязательного технического осмотра обеспечена возможность прохождения проверки технического состояния иностранных автотранспортных средств по всей территории Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Владельцы или водители иностранных автотранспортных средств могут пройти обязательный техосмотр в любом из 1815 центров технического осмотра. Адреса и графики работы центров указаны в реестре на сайте miid@miid.gov.kz (раздел «документы»).

Напомним, 30 декабря 2022 года был подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации отдельных поручений Главы государства». В рамках данного НПА внесены дополнения в часть 1 статьи 88 Закона «О дорожном движении» в части проведения обязательного технического осмотра автотранспортных средств, зарегистрированных в других государствах и пребывающих в Республики Казахстан более 90 календарных дней подряд с даты ввоза (въезда).