Где пройдет жертвоприношение на Курбан айт в Костанае

В этом году совершать жертвоприношение можно будет после праздничного айт намаза 27 мая. Во всех районах и городах Костанайской области уже определены специальные площадки для проведения обряда, передает корреспондент агентства Kazinform.

Время забоя продлится до предзакатной молитвы — екінті намаз — 29 мая. В областном центре жертвоприношение будет организовано на территории «Костанай Агропродукта» — конного клуба «Амиго».

Как отметил наиб-имам областной мечети Алишер Балахмет, на площадке будут работать 20 специально обученных резчиков, а также имамы и устазы, которые проследят за соблюдением всех норм шариата.

— Самое главное — чтобы все проходило правильно, по шариату, с соблюдением чистоты и санитарных требований. Все животные будут иметь необходимые документы и ветеринарные паспорта, — подчеркнул спикер.

На местах планируют обеспечить порядок, санитарную обработку и контроль за процессом забоя.

Еще одной площадкой для жертвоприношения станет территория «Союза ТС» в городе Тобыл.

Имам напомнил, что животные для жертвоприношения должны соответствовать требованиям шариата: барану должен исполниться минимум один год, крупному рогатому скоту — не менее двух лет.

Ранее места для жертвоприношения определили в Туркестанской области.