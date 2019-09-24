Где пройдет V совещание спикеров парламентов стран Евразии в 2020 году
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Следующее пятое совещание спикеров парламентов стран Евразии пройдет в 2020 году в Индонезии. Об этом сообщил спикер Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Следующее пятое совещание спикеров парламентов стран Евразии пройдет в 2020 году в Индонезии», - сказал председатель Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин, подводя итоги четвертого совещания спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане.
В свою очередь вице-спикер Палаты Представителей парламента Индонезии Фадли Зон отметил, что Индонезия продолжит поддерживать соответствующий дух совещания, заданный в столице Казахстана.
«Мы будем продолжать соответствующий дух и энергию Евразии. Мы предложим тематику, которая будет добавлять всем нам единые цели в рамках общего видения», - сказал он.
В заключение Фадли Зон уточнил, что следующее заседание пройдет на острове Бали в Индонезии во втором квартале 2020 года.
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