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Где пройдет бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона WBA

19 Августа 2021 11:21
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Где пройдет бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона WBA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12 сентября казахстанский боксер второго среднего веса Айдос Ербосынулы (15-0, 10 КО) проведет свой очередной поединок на профи-ринге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Соперником Айдоса станет представитель Гайаны Леннокс Аллен (22-1-1, 14 КО), а поединок будет носить статус отборочного — победитель получит титул «временного» чемпиона мира WBA в суперсреднем весе и станет обязательным претендентом на полноценный чемпионский пояс.
Как передает Stabroek Sport со ссылкой на команду Аллена, местом проведения данного события станет Украина.
Свой последний на сегодняшний день бой Айдос Ербосынулы провел в декабре в Нур-Султане — в третьем раунде он нокаутировал ганца Иссу Самира (19-1, 16 КО).
Что касается Леннокса Аллена, то он выходил на ринг в августе прошлого года в Лос-Анджелесе и проиграл единогласным решением судей кубинцу Давиду Морреллу (5-0, 4 КО).



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