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    12:01, 10 Апрель 2021 | GMT +6

    Где проходит вакцинация от коронавируса в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о эпидемиологической ситуации в городе и о том, где можно получить вакцину от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    За 9 апреля зарегистрировано 715 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 630 случаев с симптомами и 85 без симптомов. Итого в инфекционных стационарах (6 100 коек) находятся 3 530 человек (свободно 2 570 коек).

    Всего с 1 февраля по 9 апреля провакцинировано 57 810 человек. Из них получили оба компонента вакцины 13 857. За прошедшие сутки прививку получили 8 650 человек.

    Из вакцинированных: медицинские работники - 11 009, педагоги - 8 876, сотрудники правоохранительных структур - 6199, лица с хроническими заболеваниями—6 470, и иные категории населения Алматы.

    «В прививочных пунктах продолжается вакцинация целевых групп, определенных МЗ РК, пожилых граждан и лиц с хроническими заболеваниями», - отметили в управлении общественного здоровья Алматы.

    Вакцинация проходит во всех поликлиниках УОЗ Алматы, а также на рынках, общественных местах и ТРЦ:

    Жетысуский район: - ТД «Адем», первый этаж, ТД «Алтын Тараз» и дом культуры «Кемел».

    Алатауский район: рынок «Акбулак», рынок «Кенжехан», «Ожет», ТРЦ «БакОрда».

    Турксибский район: рынки «Турксиб» и «Семиречье», открыты прививочные пункты в Доме школьников-6, во Дворце Школьников-7, АО «ЖДБ».

    Алмалинский район: «Mega Park»

    Ауэзовский район: ТРЦ «Asia Park», «Grand park», «Almaty mall», «Sputnik», «Moskva».


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная Алматы
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