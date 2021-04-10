Где проходит вакцинация от коронавируса в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о эпидемиологической ситуации в городе и о том, где можно получить вакцину от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За 9 апреля зарегистрировано 715 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 630 случаев с симптомами и 85 без симптомов. Итого в инфекционных стационарах (6 100 коек) находятся 3 530 человек (свободно 2 570 коек).

Всего с 1 февраля по 9 апреля провакцинировано 57 810 человек. Из них получили оба компонента вакцины 13 857. За прошедшие сутки прививку получили 8 650 человек.

Из вакцинированных: медицинские работники - 11 009, педагоги - 8 876, сотрудники правоохранительных структур - 6199, лица с хроническими заболеваниями—6 470, и иные категории населения Алматы.

«В прививочных пунктах продолжается вакцинация целевых групп, определенных МЗ РК, пожилых граждан и лиц с хроническими заболеваниями», - отметили в управлении общественного здоровья Алматы.

Вакцинация проходит во всех поликлиниках УОЗ Алматы, а также на рынках, общественных местах и ТРЦ:

Жетысуский район: - ТД «Адем», первый этаж, ТД «Алтын Тараз» и дом культуры «Кемел».

Алатауский район: рынок «Акбулак», рынок «Кенжехан», «Ожет», ТРЦ «БакОрда».

Турксибский район: рынки «Турксиб» и «Семиречье», открыты прививочные пункты в Доме школьников-6, во Дворце Школьников-7, АО «ЖДБ».

Алмалинский район: «Mega Park»

Ауэзовский район: ТРЦ «Asia Park», «Grand park», «Almaty mall», «Sputnik», «Moskva».