Где продолжает действовать система Ashyq в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала постановление о продолжении реализации проекта «Ashyq», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Таким образом продолжится реализация проекта «Ashyq» на объектах:

- фитнес-клубы, включая йога-центры;

- спа-центры;

- бани, сауны, бассейны;

- компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;

- боулинг клубы;

- кинотеатры;

- театры и филармонии;

- объекты общественного питания, банкетные залы, за исключением стрит-фудов;

- объекты общественного питания по типу столовых;

- межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;

- межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;

- бильярдные клубы;

- концертные залы;

- караоке;

- выставки;

- океанариум;

- марафоны;

- спортивные мероприятия со зрителями;

- аэропорты;

- лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;

- детские развлекательные центры (крытые);

- цирки;

- отели, гостиницы;

- центры обслуживания населения;

- железнодорожные вокзалы и автовокзалы;

- рынки (крытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома;

- торговые сети (продовольственные с торговой площадью свыше 6000 кв.м., непродовольственные с торговой площадью свыше 1000 кв.м.);

- детские оздоровительные организации (для работников (персонала);

- букмекерские конторы;

- центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;

- организации образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше);

- спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры;

- общежития для проживания обучающихся в организациях образования (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся);

- религиозные объекты;

- игровые клубы (казино);

- международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос»;

- ночные клубы;

- банки, отделения АО «Казпочта».