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    10:35, 15 Март 2022 | GMT +6

    Где продолжает действовать система Ashyq в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала постановление о продолжении реализации проекта «Ashyq», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Таким образом продолжится реализация проекта «Ashyq» на объектах:

    - фитнес-клубы, включая йога-центры;

    - спа-центры;

    - бани, сауны, бассейны;

    - компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;

    - боулинг клубы;

    - кинотеатры;

    - театры и филармонии;

    - объекты общественного питания, банкетные залы, за исключением стрит-фудов;

    - объекты общественного питания по типу столовых;

    - межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;

    - межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;

    - бильярдные клубы;

    - концертные залы;

    - караоке;

    - выставки;

    - океанариум;

    - марафоны;

    - спортивные мероприятия со зрителями;

    - аэропорты;

    - лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;

    - детские развлекательные центры (крытые);

    - цирки;

    - отели, гостиницы;

    - центры обслуживания населения;

    - железнодорожные вокзалы и автовокзалы;

    - рынки (крытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома;

    - торговые сети (продовольственные с торговой площадью свыше 6000 кв.м., непродовольственные с торговой площадью свыше 1000 кв.м.);

    - детские оздоровительные организации (для работников (персонала);

    - букмекерские конторы;

    - центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;

    - организации образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше);

    - спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры;

    - общежития для проживания обучающихся в организациях образования (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся);

    - религиозные объекты;

    - игровые клубы (казино);

    - международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос»;

    - ночные клубы;

    - банки, отделения АО «Казпочта».


    Теги:
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