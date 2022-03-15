Где продолжает действовать система Ashyq в Казахстане
Таким образом продолжится реализация проекта «Ashyq» на объектах:
- фитнес-клубы, включая йога-центры;
- спа-центры;
- бани, сауны, бассейны;
- компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;
- боулинг клубы;
- кинотеатры;
- театры и филармонии;
- объекты общественного питания, банкетные залы, за исключением стрит-фудов;
- объекты общественного питания по типу столовых;
- межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;
- межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;
- бильярдные клубы;
- концертные залы;
- караоке;
- выставки;
- океанариум;
- марафоны;
- спортивные мероприятия со зрителями;
- аэропорты;
- лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;
- детские развлекательные центры (крытые);
- цирки;
- отели, гостиницы;
- центры обслуживания населения;
- железнодорожные вокзалы и автовокзалы;
- рынки (крытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома;
- торговые сети (продовольственные с торговой площадью свыше 6000 кв.м., непродовольственные с торговой площадью свыше 1000 кв.м.);
- детские оздоровительные организации (для работников (персонала);
- букмекерские конторы;
- центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;
- организации образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше);
- спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры;
- общежития для проживания обучающихся в организациях образования (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся);
- религиозные объекты;
- игровые клубы (казино);
- международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос»;
- ночные клубы;
- банки, отделения АО «Казпочта».