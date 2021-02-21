Где появятся новые точки притяжения в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о новых общественных пространствах, которые в скором времени появятся в Нур-Султане, передаёт МИА «Казинформ».

«В текущем году продолжим масштабные работы по благоустройству территорий и созданию новых точек притяжения для времяпровождения наших горожан и гостей столицы. К примеру, городские парки планируем закольцевать в зеленую артерию - будут велосипедные и пешеходные дорожки. Горожане по-особенному любят тёплые летние месяцы. Одного городского пляжа недостаточно. Решили благоустроить набережную реки Акбулак. Там появится новый городской пляж», - сообщил аким столицы.

По словам Алтая Кульгинова, возле Дворца школьников откроется еще один скейт-парк. В Президентском парке планируется установить плавучую дощатую набережную.

«Во время встреч руководители спортивных федераций поднимали вопросы об отсутствии помещений в парках, где спортсмены и другие занимающиеся спортом могли бы переодеваться, хранить спортинвентарь и вещи. Таким образом, в Триатлон-парке откроем павильон спорта, где будут раздевалки, душевые, школа тренеров, дальше данный проект будем масштабировать на другие парки города. Сами парки будут развивать с учетом интересов людей с ограниченными возможностями», - отметил аким столицы.

Как отметил Алтай Кульгинов, в прошлом году многим пришлись по душе новые общественные пространства. К примеру, в жилом массиве Коктал открыли большой парк, под мостом Сарайшык появились спортивные зоны, по просьбе юных горожан открыли первую скейт-зону, места, где раннее были пустыри и болотистые местности, заиграли новыми красками. «И таких мест появилось много - благоустроили свыше 76 гектаров. Тогда акцент сделали на старую часть города и на наши жилые массивы! В текущем году также будем акцентировать внимание на старой части города и в ЖМ. По поручению Главы государства создание новых общественных пространств (парки, скверы, бульвары), благоустройство дворовых территорий позволяет создавать условия горожанам для занятия спортом, популяризации здорового образа жизни. Кроме того, продолжим озеленять все районы города. Как отметил Елбасы, генплан города составлялся как симбиоз зданий, зелени и леса - «вокруг домов и зданий необходимо высаживать деревья, чтобы район был зеленым, а не пустырь вокруг здания». Здесь вы также сможете принять участие и внести свою лепту в озеленение города!» - написал аким столицы.

Столицу развивается в рамках мастер-плана «Нур-Султан - комфортный город». Для того, чтобы совместными усилиями развивать нашу столицу и сделать город по-настоящему комфортным, запустили работу сайта BIRGE. На данной платформе горожане могут оставить предложения и свое видение по разным направлениям. Процесс функционирования платформы прост: первое - предложение идеи, второе - отбор, третье - реализация проекта. «За эту неделю поступило свыше 115 предложений! Самые лучшие предложения жителей реализуем в городе», - сообщил аким.