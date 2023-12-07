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    21:10, 06 Декабрь 2023 | GMT +6

    Где появятся ледовые горки и катки в Астане

    Новый год горки и катки в Астане
    Фото: акимат Астаны

    В Астане появятся ледовые горки, катки, лыжные трассы, новогодние фотозоны и многое другое. В общей сложности будет подготовлено почти 60 ледовых горок и катков, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата города Астаны.

    Все они будут бесплатными для жителей и гостей столицы (без учета личного инвентаря в виде коньков, ватрушек). В рамках организации зимнего досуга определены следующие локации:

    В районе Байконыр:

    1. 1. Дворец «Жастар» (пр. Республики 34) - на территории дворца планируется обустроить каток, горку, также будет установлена новогодняя елка;
    2. Парк им. К. Ататюрка по улице (Ж. Ташенова) - на территории парка планируется обустроить каток и горку.
    3. Аллея «Писателей» (пр. Абая) – на данном участке планируется обустроить горку, установить елки, новогодние инсталляции и МАФы.
    4. ЖМ «Өндіріс» (пересечение ул. Акбидай и Кеменгерулы) – здесь также будет обустроен каток и горка;
    5. ЖМ «Кирпичный» (пересечение ул. Чехоева и Жолымбетской) – аналогично как в ЖМ «Өндіріс» будут обустроены каток и горка;
    6. ЖМ «Казгородок» (ул. Досмухамедулы 6) – будет установлена горка высотой 2 метра, 6 метровая елка;
    7. ЖМ «СМП» (ул. Кеншилер 5, ул. 126-ая) - будут установлены горки высотой 2 метра и елки.
    8. ДО «Коянды» (шоссе Алаш) – на данном участке установят горку высотой 4 метра и 5-метровую елку.
    горки и катки в Астане
    Фото: акимат Астаны

    В районе Сарыарка планируется обустроить 11 горок и 4 катка по следующим локациям:

    1. Сквер по пр. Богенбай батыр, 43, (каток);
    2. Городская площадь, ул. Бейбитшилик, 11 (2 горки и каток);
    3. Парк Коктал (2 горки и каток);
    4. Набережная реки Есиль возле памятника Кенесары хану (6 горок и каток);
    5. Пересечение улиц Окжетпес-Герцена (1 горка).

    В районе Алматы горки (11) будут обустроены:

    1. на площади «Қазақ елі»
    2. в парке Триатлон (2)
    3. в парке за Пирамидой
    4. на территории Дворца школьников
    5. на территории  ЖД вокзала «Нурлы жол»
    6. в микрорайоне Сарайшык
    7. еще 4 горки будут расположены в жилых массивах Железнодорожный, Промышленный, Интернациональный, Куйгенжар.

    Ледовые катки будут расположены на площади «Қазақ елі», в парке Триатлон, в парке за Пирамидой, на территории подмостового пространства.

    В районе Нура также будут установлены тематические МАФы, оформлены фотозоны и обустроены 6 горок и 2 катка:

    1.  Центральный парк (горка, каток);
    2. Территория возле ТРЦ «Хан шатыр» (2 горки, каток);
    3. ТРЦ «Азия парк» (горка);
    4. Айтматова-Сыганак (горка);
    5. Сквер по ул. Айгыржал в ЖМ Уркер (горка).
    горки и катки в Астане
    Фото: акимат Астаны

    В районе Есиль определены три основные локации для массовых гуляний – район Экспо, Ботанический сад и у ТРЦ «Керуен». 2 горки будут установлены в Ботаническом саду и на территории Экспо, ледовые катки – в Ботаническом саду, у ТРЦ «Керуен», также 2 катка на территории Экспо. Также МАФами будут украшены территории у монумента «Байтерек», «Триумфальная арка», бульвар «Нуржол», театра «Астана Балет». Для придания праздничной атмосферы планируется украсить деревья вдоль пр. Мангилик Ел, ул. Достык, Сарайшык, Кунаева, Бокейхана и др.

    Теги:
    Праздник Астана Акимат Зима Новый год Благоустройство
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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