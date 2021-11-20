Где посмотреть трансляцию боя Жанибека Алимханулы за титул чемпиона WBO

ЛАС-ВЕГАС. КАЗИНФОРМ - Утром в воскресенье, 21 ноября, в Лас-Вегасе (США) состоится титульный бой казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (10-0, 6 КО) с французом Хассаном Ндамом Нжикамом (38-5, 21 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция боя Алимханулы — Нжикам начнется в 08:00 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport». Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на этот бой таковы: победа Алимханулы — 1.05, победа Нжикама — 8.5, ничья — 26. На кону будет стоять титул чемпиона WBO Global в среднем весе. Поединок запланирован на десять раундов.

Жанибек Алимханулы провел свой последний бой в июне — он удосрочил в восьмом раунде американского боксера Роба Бранта (26-3, 18 КО), который, как и Нжикам, был чемпионом мира в среднем весе. Хассан Ндам Нжикам дрался в июле и лишь по очкам смог победить венгерского джорнимена Габора Горбича (26-22-2, 16 КО).





Фото:instagram.com/janibek_alimkhanuly