Где посмотреть трансляцию боя Жанибека Алимханулы за титул чемпиона WBO
ЛАС-ВЕГАС. КАЗИНФОРМ - Утром в воскресенье, 21 ноября, в Лас-Вегасе (США) состоится титульный бой казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (10-0, 6 КО) с французом Хассаном Ндамом Нжикамом (38-5, 21 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Прямая трансляция боя Алимханулы — Нжикам начнется в 08:00 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport». Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на этот бой таковы: победа Алимханулы — 1.05, победа Нжикама — 8.5, ничья — 26. На кону будет стоять титул чемпиона WBO Global в среднем весе. Поединок запланирован на десять раундов.
Жанибек Алимханулы провел свой последний бой в июне — он удосрочил в восьмом раунде американского боксера Роба Бранта (26-3, 18 КО), который, как и Нжикам, был чемпионом мира в среднем весе. Хассан Ндам Нжикам дрался в июле и лишь по очкам смог победить венгерского джорнимена Габора Горбича (26-22-2, 16 КО).
Фото:instagram.com/janibek_alimkhanuly
- Чемпион мира бросил вызов Головкину после победы нокаутом
- Туркестанские каратисты вернулись с чемпионата мира с медалями
- Жанибек Алимханулы обратился к казахстанцам перед титульным боем
- Казахстанки одержали победу на чемпионате Азии по регби
- Потенциальный соперник Головкина проведет важнейший бой в карьере
- Лидер «Барыса» поднялся на второе место ТОП рейтинга КХЛ
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана