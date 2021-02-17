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    19:46, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    Где посмотреть теннисный турнир серии ATP Challenger Tour в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 21 февраля по 7 марта в столице состоятся международные турниры по теннису серии ATP Challenger Tour с призовым фондом 260 400 долларов США (более 100 млн тенге), сообщает СИА «SPORTINFORM».

    В престижном соревновании примут участие теннисисты из ТОП-100 мирового рейтинга. Казахстан представят: Михаил Кукушкин, Дмитрий Попко, Александр Недовесов, Денис Евсеев и другие.

    Учитывая повышенные меры санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении турнира, игры пройдут без допуска зрителей и в рамках строгого протокола. Из-за жесткого регламента спортсмены не смогут выехать на экскурсиях, побывать в музеях и погулять по городу.

    Трансляции всех матчей в прямом эфире будут доступны в эфире двух спортивных телеканалов – «QAZSPORT» будет снимать матчи на центральном корте, а телеканал «INSPORT» снимет и покажет все игры на корте №1, эти трансляции будут доступны на сайте insporttv.kz.


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