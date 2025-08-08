РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:38, 07 Август 2025 | GMT +5

    Где посмотреть список новых стипендиатов по программам «Болашак» и «Научные стажировки»

    В ближайшие дни на официальном сайте и страницах АО «Центр международных программ» будут опубликованы имена 217 новых стипендиатов «Болашак» и 68 ученым, которым присуждены научные стажировки, передает агентство Kazinform.

    «Болашак»
    Фото: пресс-служба АО «Центр международных программ"

    Как отметили в АО «Центр международных программ», стипендиаты и ученые пройдут обучение и научные стажировки в ведущих мировых вузах и центрах, таких как MIT, Harvard, Imperial College London, UCL,Humboldt -Universitat zu Berlin и др.

    Список будет опубликован на официальных источниках: https://t.me/s/bolashakcipnews, https://bolashak.gov.kz, https://www.instagram.com/bolashak.cip, https://www.instagram.com/adil.kusmanov.

    Напомним, сегодня состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, на котором были присуждены стипендии по программам «Болашак» и «Научные стажировки».

    Теги:
    Наука Вузы Образование Болашак
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают