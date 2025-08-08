Где посмотреть список новых стипендиатов по программам «Болашак» и «Научные стажировки»

Как отметили в АО «Центр международных программ», стипендиаты и ученые пройдут обучение и научные стажировки в ведущих мировых вузах и центрах, таких как MIT, Harvard, Imperial College London, UCL,Humboldt -Universitat zu Berlin и др.

Список будет опубликован на официальных источниках: https://t.me/s/bolashakcipnews, https://bolashak.gov.kz, https://www.instagram.com/bolashak.cip, https://www.instagram.com/adil.kusmanov.

Напомним, сегодня состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, на котором были присуждены стипендии по программам «Болашак» и «Научные стажировки».