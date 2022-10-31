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Где посмотреть бой Жанибека Алимханулы за титул чемпиона мира в Казахстане

31 Октября 2022, 10:29
Где посмотреть бой Жанибека Алимханулы за титул чемпиона мира в Казахстане
31 Октября 2022, 10:29

Где посмотреть бой Жанибека Алимханулы за титул чемпиона мира в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Непобежденный казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) проведет свою первую защиту титула чемпиона мира по версии WBO в среднем весе в поединке с британцем Дензелом Бентли (17-1-1, 14 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В Казахстане трансляцию боя Алимханулы — Бентли покажет телеканал «Хабар». Прямой эфир начнется утром 13 ноября в 08:00 по времени Астаны.

Титульный поединок Жанибека Алимханулы пройдет в Лас-Вегасе. Для него бой с Бентли будет носить статус добровольной титульной защиты.

Ранее сообщалось, что Жанибек Алимханулы стал полноправным чемпионом мира WBO в среднем весе. Прежний обладатель титула Деметриус Андраде отказался от защиты титула против Жанибека Алимханулы.


Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly

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