Где получить разрешение на полеты беспилотников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Разрешение на полеты беспилотных летательных аппаратов получают в Центрах управления воздушным движением Минобороны РК. Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с пунктом 32 Правил использования воздушного пространства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 мая 2011 года № 506, разрешение на полеты беспилотных летательных аппаратов эксплуатанты получают в Центрах управления воздушным движением Министерства обороны Республики Казахстан. В тоже время, полеты согласовываются в Службе государственной охраны Республики Казахстан не менее чем за 5 рабочих дней в случае полетов над охраняемыми объектами», - говорится в ответе КГА на запрос МИА «Казинформ».

Кроме того в ведомстве отметили, что за истекший период 2019 года к штрафам за полеты беспилотных летательных аппаратов без разрешения были привлечены 6 эксплуатантов.

В Комитете гражданской авиации также прокомментировали появившуюся информацию по поводу пропавшего беспилотного летального аппарата Geoscan 101 компании «Геомаркшейдер» в районе Есиль в Нур-Султане.

«В соответствии с Правилами по организации поисково-спасательного обеспечения полетов на территории Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 ноября 2011 года № 1296, поисково-спасательными операциями в авиации является комплекс мероприятий, проводимых с целью поиска и спасение пассажиров и экипажей воздушных судов, потерпевших бедствие. Поиск беспилотного летательного аппарата, в случае его потери, является задачей самого эксплуатанта», - ответили в Комитете.

Отметим, что в компании пообещали вернувшему или нашедшему аппарат вознаграждение - 100 тысяч тенге.