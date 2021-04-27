Где получить полную информацию о юрлицах, рассказали в Правительстве РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Премьер-Министра Алихан Смаилов рассказал о борьбе налоговиков с фирмами-однодневками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приоритетным направлением деятельности налоговых органов является обеспечение полноты уплаты налогов. Одной из составляющих теневого оборота является совершение сделок с фирмами «однодневками» для ухода от уплаты налогов. Формальное соответствие оформленных хозяйствующими субъектами документов, установленным требованиям, не свидетельствует о реальном совершении сделки и не является основанием для уменьшения налогооблагаемой базы. Налоговые последствия влекут не сами гражданско-правовые договоры, а совершаемые в их исполнение финансово-хозяйственные операции. При указании налоговых органов на выявленные взаиморасчеты с налогоплательщиками «однодневками» покупатели ссылаются на неосведомленность касательно своего поставщика», - написал Алихан Смаилов в ответ на депутатский запрос.

По его словам, фирма считается «обнальной», поскольку осуществляет выписку фиктивных счетов-фактур и не занимается производством, продажей, поставкой товаров, оказанием услуг, так как не является ни производителем, ни поставщиком товара, не имеет никаких ресурсов для совершения таких операций.

«Следовательно, налогоплательщик должен убедиться в благонадежности своего контрагента. В настоящее время имеются множество открытых сервисов, предоставляющих полную информацию о юридических лицах и ИП (kelisimpartners.kz, pk.uchet.kz, tenderplus.kz и др.). Налоговыми органами проводится планомерная работа по пресечению оформления фиктивных счетов-фактур, учитывая активное развитие цифровых технологий, используются различные источники информации. Совокупность интеллектуального анализа информации с применением Системы управления рисков позволяют налоговым органам с высокой долей вероятности выявлять фирмы «однодневки», - отметил зампремьера.

Кроме того, согласно нормативному постановлению Верховного суда от 24 января 2020 года № 3 «О некоторых вопросах применения судами законодательства по делам об уголовных правонарушениях в сфере экономической деятельности» суд обязан исследовать доказательства, свидетельствующие о наличии у субъекта частного предпринимательства соответствующих активов, зданий, транспортных средств на праве собственности либо на правах аренды и иных основаниях, материальных и трудовых ресурсов, без которых невозможно выполнить работы и оказать услуги.

«В случае если субъектом частного предпринимательства оказаны услуги путем привлечения подрядчика, исследованию и оценке подлежат доказательства, подтверждающие оказание таких услуг непосредственным исполнителем. В этой связи, прежде чем направить исковое заявление в суд изучаются все обстоятельства заключения сделок, анализируются условия совершения перевозки товаров, наличие трудовых ресурсов и специализированной техники для выполнения работ и услуг, в том числе у субподрядных организаций. Устанавливаются факты, когда на бумаге выполняются строительные работы, при этом «подрядчик» не имеет ни рабочих, ни спецтехники для строительных работ. Дистанционное выявление таких фактов стало возможным после внедрения ЭСФ, дополнительно анализируются сведения банков о выдаче наличных денег и переводах за границу, проверяется наличие складов, лицензий, поступление материалов, зарегистрированная техника и прочее. Таким образом, доказательства фиктивности сделок основаны не только на данных ЭСФ, хозяйственные операции анализируются в совокупности всех обстоятельств», - заключил А. Смаилов.

Ранее первый заместитель Премьер-Министра РК Алихан Смаилов рассказал о механизме защиты предпринимателей при признании сделки недействительной, а также пояснил, как налоговики борются с лжепредпринимательством в стране.