НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 9 апреля казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) сразится с японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Бой пройдет в Сайтаме (Япония). В прямом эфире этот поединок будет транслироваться более чем в 200 странах мира на платформе DAZN (кроме Японии, Южной Кореи и Казахстана).

Кто покажет бой Головкин — Мурата в Казахстане пока неизвестно.

Также трансляция DAZN на территории Сингапура, Малайзии, Таиланда, Индонезии, Гонконга, Макао, Монголии и Филиппин будет неэксклюзивной.

Фото:sports.kz